Auto’s met automatische versnellingsbak in 7 jaar verdubbeld

In zeven jaar tijd is het aantal auto's met automatische versnellingsbak in ons land verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers die VTM NIEUWS heeft opgevraagd bij automobielfederatie Febiac. Omwille van het gebruiksgemak kopen automobilisten steeds vaker een wagen die automatisch schakelt. Toch zijn ze nog altijd 1.000 tot 2.000 euro duurder dan manuele auto’s.

Volgens de cijfers van automobielfederatie Febiac werden er in 2010 amper 43.000 auto's met een automatische versnellingsbak verkocht. Vorig jaar waren er dat meer dan het dubbele: 92.000 auto’s.

Gebruiksgemak

Filip Van Vlem is PR-verantwoordelijke en moet voor zijn werk veel de weg op. Daarom koos hij voor een auto die automatisch schakelt. “Vooral filerijden wordt veel comfortabeler”, zegt hij. “Je moet enkel je rem lossen, in plaats van altijd opnieuw te schakelen.”

Manueel blijft populair

Auto’s met automatische versnellingsbak zijn dan wel in opmars, maar ook manueel schakelen blijft populair. Jo Declercq, woordvoerder van Ford, geeft daarvoor verschillende redenen. "Onze Westerse cultuur is, in tegenstelling tot de Amerikaanse, gewend aan een manuele versnellingsbak. Bovendien verbruiken auto’s met automatische versnellingsbak meer én zijn ze duurder. Het prijsverschil kan oplopen tot 2.000 euro."