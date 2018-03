Autopsie wolf kan unieke info geven

De wolf die dit weekend is omgekomen in Limburg, wordt morgenochtend op de autopsietafel onderzocht. De wolf ligt momenteel in het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek in Geraardsbergen. Onderzoekers hopen door de autopsie en het DNA-onderzoek meer informatie te krijgen over de beweegredenen van het dier. Zo’n dode wolf is namelijk uniek op de autopsietafel.

De dood van de wolf is volgens kenners een slechte zaak, want er circuleren erg weinig wolven in België. Toch is er ook een lichtpuntje: de autopsie van het dier kan ons heel wat leren over wolven. Het is uniek dat zo'n dier in ons land uitvoerig onderzocht kan worden.

Autopsie

Onderzoekers hopen uit de autopsie te leren of het dier zich al heeft voortgeplant, in welke leeftijdscategorie het dier zit en wat het recent heeft gegeten. De slijtage van de tanden en de grootte van de schedel zijn daarbij een belangrijke hulp.

Na de autopsie worden de organen van het dier bewaard in het kader van andere onderzoeken. Er worden ook stalen van de wolf genomen om het genetisch materiaal uitgebreid te kunnen analyseren.

DNA

Daarnaast zal het DNA van de wolf tonen vanwaar het dier afkomstig is en of het om de wolf gaat die dit weekend twee schapen doodbeet in Bree en Rotem.

