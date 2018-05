Autopsie babylijkje brengt weinig duidelijkheid

Er is nog veel onduidelijkheid over het babylijkje dat gisteren omstreeks 17 uur door een wandelaar gevonden werd in de struiken van het Josaphatpark. Vandaag gebeurde een autopsie op het lichaampje. Daaruit blijkt dat het om een meisje gaat, vermoedelijk geboren na 6 à 7 maanden zwangerschap.

Het is voorlopig nog onduidelijk of de vroeggeboren baby dood geboren werd, of dat ze overleden is na de geboorte. “Dat is op dit moment nog niet duidelijk, dit onderzoek kan enkele weken in beslag nemen”, zegt het parket van Brussel in een persbericht.

De autopsie heeft wel uitgewezen dat het lichaampje maar enkele uren in het park gelegen heeft. Een spoor naar de ouders is er nog niet.

Onderzoek loopt volop Het lichaampje werd gisteravond door een wandelaar gevonden in het park in Schaarbeek. De politie stelde meteen een veiligheidszone in. Een parketmagistraat kwam ter plaatse en er werd meteen een buurtonderzoek gestart. De bronnen die de politie verwittigden, werden verhoord.

Een onderzoeksrechter werd aangesteld voor doodslag lastens onbekende.

