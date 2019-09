Op 22 september organiseren Brussel en heel wat steden en gemeenten in Vlaanderen een autovrije zondag, als afsluiter van de Week van de Mobiliteit. De vrijgekomen ruimte wordt ingepalmd door talloze lokale initiatieven, buurtfeesten, openluchtfestivals, animatie en infostands.

Dit jaar organiseren 49 steden en gemeenten in Vlaanderen, waaronder voor het eerst alle 13 Vlaamse centrumsteden, een autoloze zondag. In de meeste gevallen is dat op 22 september.