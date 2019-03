Autokeuring plots strenger voor barsten en krassen in voorruit

De autokeuring is sinds december plots strenger voor krassen en barsten in de voorruit. Dat zegt Vlaams Ombudsman Bart Weekers, die daarover verschillende klachten kreeg.

De Vlaamse Ombudsman kreeg de laatste weken verschillende meldingen van automobilisten, die in allerijl hun voorruit moesten vervangen. Hun wagen geraakte niet door de autokeuring omdat er een barst of kras in de voorruit zat, hoewel ze met diezelfde schade de voorbije jaren wel probleemloos de keuring passeerden.

Volgens ombudsman Bart Weekers heeft de autokeuring ‘zonder enige publieke communicatie’ sinds 17 december 2018 strengere normen. Het gaat om nieuwe Europese regels die toegepast worden.

Concreet is voortaan bijvoorbeeld ook een niet-storende barst onderaan de voorruit of aan de kant van de passagier aanleiding om een auto af te keuren. Vanaf maandag zijn de regels opnieuw iets versoepeld, onder meer door de vele klachten, maar ze blijven wel strenger dan voor 17 december, zegt Weekers. Hij roept automobilisten op daar rekening mee te houden als ze met de wagen naar de keuring gaan. De nieuwe regels zijn terug te vinden op de website van Vlaanderen.

Intussen overlegt Weekers met de Vlaamse overheid over betere communicatie over de autokeuring, en over een mogelijke financiële compensatie voor wie de voorruit in allerijl heeft moeten vervangen. Wie zich aangesproken voelt, kan zich melden op het contactpunt van de overheid op www.mow-contact.be.

Het departement mobiliteit en openbare werken bevestigde het nieuws intussen in een persbericht. 'De Vlaamse keuringscentra hanteren nieuwe criteria tijdens de keuring van voertuigen', klinkt het. 'De beschadigingen die aanleiding kunnen geven tot een rood keuringsbewijs zijn niet langer beperkt tot het gezichtsveld van de bestuurder, maar worden uitgebreid tot het schoonmaakgebied van de ruitenwissers én de zijruiten wanneer het zicht naar de buitenspiegels belemmerd wordt.'