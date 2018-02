Autodief verkleed als smurf is gevat

De lokale recherche van de politiezone CARMA heeft de verdachte kunnen vatten, die verkleed als smurf, betrokken is bij twee diefstalpogingen en drie effectieve autodiefstallen. De jongeman uit Meeuwen-Gruitrode zal bij de jeugdrechter worden voorgeleid.

In de ochtend van dinsdag 13 februari zijn in Bocholt drie voertuigen gestolen en stelde de politie nog twee diefstalpogingen vast. De verdachte werd door een bewakingscamera gefilmd. Op de beelden was te zien dat de verdachte een smurfenpak droeg. Na onderzoek kwam de jongeman in Meeuwen-Gruitrode als verdachte in beeld.

De politie CARMA deed gisteren een huiszoeking bij de man op de Ophovenstraat en vond daarbij het smurfenpak. De drie gestolen wagens werden telkens zwaar beschadigd in de buurt achtergelaten. Hij werd voor verhoor naar het politiecommissariaat overgebracht en zal later vandaag bij de jeugdrechter moeten verschijnen.

Foto HLN