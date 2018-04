Autocars mogen nu 100 km/uur rijden

Vanaf vandaag mogen autocars honderd kilometer per uur rijden op de snelweg in plaats van negentig kilometer per uur. Voorwaarde is wel dat er een gordel is voorzien voor alle zitplaatsen en dat er een snelheidsbegrenzer tot honderd kilometer per uur geïnstalleerd is.

De nieuwe regeling moet tot een grotere uniformiteit leiden binnen de Europese Unie. Ze zal ook de verkeersveiligheid verhogen, klinkt het. "Autocars zullen immers niet langer verplicht zijn tussen vrachtwagens te blijven rijden."

Inhaalverbod afgeschaft

Autocars én autobussen mogen nu ook inhalen bij regenweer. Ze veroorzaken namelijk veel minder opspattend water dan vrachtwagens, waardoor ze ook veel minder het zicht van automobilisten bemoeilijken. Hun remafstand is ook minder groot.

Voor vrachtwagens blijft het inhaalverbod bij regen en de maximumsnelheid gehandhaafd. Vanaf vandaag geldt ook een expliciet verbod voor landbouwvoertuigen op autosnelwegen.

