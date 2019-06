Autobranden in Antwerpen: 7 mensen opgepakt

De politie van Antwerpen heeft zeven mensen opgepakt voor autobranden die in en rond Antwerpen hebben plaatsgevonden in de nacht van 5 op 6 maart. Aan Park Spoor Noord zijn toen twee auto's in brand gestoken, in Hoboken één.

De eerste brand was in de Biekorfstraat. Die wagen brandde volledig uit, maar er geraakten geen andere voertuigen beschadigd. Een tiental minuten later was er ook een autobrand in de Rupelstraat, aan de andere kant van Park Spoor Noord.

In de Emiel Vandeveldestraat in Hoboken brandde dan een derde wagen uit. Intussen zijn we meer dan drie maanden verder en de politie laat weten dat er zes mensen zijn opgepakt. Het is voorlopig onduidelijk wat hun rol in de feiten was. Vermoedelijk gaat het om feiten uit het drugsmilieu.

