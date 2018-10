In Esen, een deelgemeente van Diksmuide, is een bestuurder voorbije nacht met zijn wagen door de gevel van een woning geknald en daarna gewoon weggereden. Het huis is zwaar beschadigd, en was nog maar net verkocht. De brandweer moest ter plaatse komen om de ingestorte muur te stutten. De bestuurder is geïdentificeerd maar nog niet gevonden.