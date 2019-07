Bij een zwaar ongeval in Destelbergen is vanmorgen een20-jarige jongeman om het leven gekomen. Drie andere personen die bij hem in de wagen zaten, zijn zwaargewond. Een van hen verkeert nog in levensgevaar.

Het ongeval vond plaats op de Dendermondsesteenweg ter hoogte van het kruispunt met de Ter Ramenlaan. Een auto met vier inzittenden van 19 en 20 jaar oud reed rond 9 uur in op een elektriciteitspaal.

De politie kwam ter plaatse en de omgeving van het ongeval werd afgezet.