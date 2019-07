Auto crasht in gevel in Kortessem: 5 doden

Bij een zwaar ongeval in het Limburgse Kortessem zijn vanochtend vijf doden gevallen. Op het kruispunt van de Dorpsstraat en de Tongersesteenweg is een Audi frontaal een café ingereden. Alle hulpdiensten zijn momenteel ter plaatse en de omgeving werd afgezet. "Het is een bijzonder triestige ochtend voor onze gemeente", zegt burgemeester Tom Thijsen (CD&V) aan VTM NIEUWS.

De bestuurder van de Audi met buitenlandse nummerplaten verloor de controle over zijn stuur en boorde zich in de gevel van het café dat aan het kruispunt gelegen is. De vijf inzittenden overleefden de harde klap niet. De schade aan het gebouw is aanzienlijk.

(Lees verder onder de video)

Het kruispunt is vanochtend afgesloten en een verkeersdeskundige is onderweg om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.

Foto: Toon Royackers