Bij een frontale botsing tussen een personenwagen en een schoolbus in de Vrombautsstraat in Eeklo zijn vandaag één zwaargewonde en zes lichtgewonden gevallen. In de schoolbus zaten tien tot vijftien leerlingen, zij raakten slechts lichtgewond.

De bestuurster van de wagen, een vrouw van begin twintig, reed frontaal in op de bus. Ze raakte zwaargewond en moest door de brandweer uit haar voertuig worden bevrijd. Daarna werd ze naar het AZ Alma in Eeklo gebracht.