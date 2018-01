Auto belandt in Schelde: man sterft

In het Oost-Vlaamse Oudenaarde is vanmorgen een auto in de Schelde beland nadat de autobestuurder een bocht miste. Dat bevestigt de lokale politie. De brandweer haalde het voertuig uit het water, maar voor de 55-jarige man kon geen hulp meer baten.

Het ongeval gebeurde aan de Scheldekant in deelgemeente Eine. De oorzaak van het ongeval is nog niet duidelijk, maar de auto ging uit de bocht en kwam in het water aan de zwaaikom terecht.

De duikers van de brandweer haalden het voertuig uit het water. De hulpdiensten probeerden de man nog te reanimeren, maar er kon geen hulp meer baten. Het gaat om een 55-jarige man uit Oudenaarde. Er werd rekening mee gehouden dat er nog inzittenden in de wagen waren, maar onderzoek leverde geen aanwijzingen op dat er nog slachtoffers zouden zijn.

De omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht. De Oudenaardse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen is ingelicht en vermoedelijk wordt er een verkeersdeskundige aangesteld. Volgens de eerste vaststellingen waren er geen andere voertuigen betrokken bij het ongeval