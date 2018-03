Audit vzw Gial staat op website stad Brussel

De audit over GIAL, de Brusselse stedelijke vzw voor informatica, is vanaf vandaag te raadplegen op de website van de stad Brussel. De raad van bestuur van GIAL heeft daarvoor het licht op groen gezet. Via de audit raakte bekend dat ex-directeur Michel Leroy als zelfstandige gedurende 18 jaar een vergoeding van 1.000 euro per dag kreeg.

"Er is veel gezegd over over de interne audit die GIAL heeft besteld. Door die op de website te zetten, zorgen we voor totale transparantie voor de burgers. Ze zullen zien dat er aanbevelingen zijn gedaan en dat er direct maatregelen zijn genomen. De sanering gaat verder", zegt schepen Mohamed Ouriaghli, die voorzitter is van de informatica-vzw.