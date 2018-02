Assisenproces tegen Hardy start vandaag

Het Tongerse hof van assisen houdt zich vanaf vandaag klaar voor het grote proces van de 55-jarige Renaud Hardy uit Mechelen, die ook wel als seksuele seriedoder wordt omschreven. De man staat terecht voor twee moorden, verkrachting met foltering en twee moordpogingen. Hij had het in Zemst onder meer gemunt op actrice Veerle Eyckermans, bekend van de VTM-telenovelle Sara. Hij gaf haar zware slagen met een afgebroken steel van een pikhouweel. Een moord kon hij moeilijk ontkennen, omdat hij de gruwelijke dood van de 52-jarige Linda Doms gefilmd had.

Openbaar aanklager Alexandra van Kelst begint vandaag met de voorlezing van de akte van beschuldiging. Daarna zal assisenvoorzitter Dirk Thys trachten om Hardy te ondervragen. Dat zal een hele opgave zijn, omdat Hardy met gezondheidsproblemen kampt. Hij lijdt aan de ziekte van Parkinson, en moet daarvoor de nodige medicatie innemen.

Hardy heeft de feiten jarenlang ontkend, maar kort voor zijn proces ging hij tot bekentenissen over rond de moord op de 82-jarige Maria Walschaerts en de moordpogingen op Veerle Eyckermans en de 68-jarige Annie H. in Bonheiden. Bij die laatste had hij geprobeerd binnen te dringen, maar speelde zijn inbussleutel kwijt, die hij voor zijn modelbouw gebruikte. Op de schroevendraaier zat zijn DNA.

Maria Walschaerts

Maria Walschaerts werd in mei 2014 in haar huis in Mechelen door haar zoon dood aangetroffen, nadat de buurvrouw alarm had geslagen. Ze lag halfnaakt op de vloer in de slaapkamer. Ze had kneuzingen in haar gezicht en over de rest van haar lichaam. In haar hals waren er sporen van drukkend, toesnoerend geweld. Er werd DNA aangetroffen van een tot dan onbekende man.

Annie (68)

Op 30 september 2014 was Hardy eigenlijk van plan een gezin in Bonheiden uit te moorden, maar hij vond het huis niet. Hij daagde toen op aan de woning van de 68-jarige Annie. De vrouw hoorde gebonk op de ramen, stak de lichten aan en begon te roepen, waarna het stil werd.

Loodjesgeweer

Een dag nadat hij probeerde bij Annie binnen te dringen, nam Hardy een vrouw in Mechelen met een loodjesgeweer onder vuur. Voor deze beschieting is hij in 2015 correctioneel veroordeeld tot twaalf maanden cel met uitstel. Toen was nog niet geweten dat Hardy al een moord op zijn naam had staan.

Veerle Eyckermans

Op 14 februari 2015 kwam Veerle Eyckermans thuis. Ze strooide buiten in de tuin nog wat etensresten voor de vogeltjes, toen plots een man voor haar opdook. Die mepte haar met een stok in het gezicht en tegen haar armen. Ze omklemde krampachtig een betonnen paaltje, terwijl Hardy haar aan haar enkels wilde losrukken.

De vrouw begon te gillen, waardoor een buurman gealarmeerd werd. De buurman en zijn zoon kwamen toegelopen. In zijn vlucht liet Hardy zijn muts met DNA achter.

(Lees verder onder de video)



Linda Doms

Op 17 september 2015 werd het levenloze naakte lichaam van Linda Doms in haar woning in Hofstade gevonden. Ze was een ex van Hardy.

Toen de politie bij hem aanbelde, zat hij naar porno te kijken. Tijdens de overbrenging naar het politiekantoor maakte hij seksueel getinte moppen. Hij vertelde dat hij de ziekte van Parkinson heeft en coke gebruikt om beter te kunnen spreken en denken.

Seksverslaafd

De vaste vriendin van Hardy omschreef hem als seksverslaafd, omdat hij elk dag, soms meermaals, seks wilde op allerlei manieren. Hij was liefhebber van wurgseks. Hij speelde graag de baas over de vrouwen en hield ervan hen te pijnigen en te kleineren.

De jury bestaat uit vijf vrouwen en zeven mannen, het proces zal een kleine drie weken duren. Hardy wordt verdedigd door meester Frédéric Thibau. Aan de zijde van de burgerlijke partijen staan onder meer Jef Vermassen, Walter Damen en Jos Vander Velpen. Alle personen, die het assisengebouw willen binnengaan, zullen door een metaaldetector moeten.

Bekijk ook: