Assisenproces 'Diaken des doods' gestart

In Brugge is vanochtend het assisenproces gestart tegen Ivo Poppe (61). ‘De diaken des doods’ uit Wevelgem wordt verdacht van minstens tien moorden en de moord op zijn moeder. Hij riskeert levenslange opsluiting.

De feiten kwamen aan het licht toen de beschuldigde eind 2013 zelf aan een psychiater vertelde dat hij bij tientallen mensen actief euthanasie zou hebben toegepast. Daarbij zou hij opzettelijk insuline of lucht ingespoten hebben. Het gerecht in Kortrijk startte een onderzoek, waarna Ivo Poppe in mei 2014 in de cel belandde op verdenking van een reeks moorden.

Moord op moeder

Het eerste slachtoffer was Maurice Vanhaverbeke, de grootoom van de beschuldigde. Poppe gaf toe dat hij in september 1978 een kussen gebruikte om zijn grootoom van het leven te beroven. Ook zijn andere grootoom Leo werd door de Wevelgemnaar om het leven gebracht. Ivo Poppe spoot op 17 mei 1986 via een katheter lucht in de aderen van het slachtoffer. Op dezelfde manier bracht hij in 2004 zijn schoonvader en in 2011 zijn moeder om het leven. Over de feiten op zijn familieleden legde de beschuldige uitgebreide verklaringen af.

In januari 2017 werd Ivo Poppe naar het hof van assisen verwezen voor minstens tien moorden, maar het exacte aantal feiten kon nooit achterhaald worden.

Assisenproces

Filip De Reuse en An Govers nemen op het assisenproces de verdediging van de beschuldigde op zich. Raf Van Goethem en Thierry Vansweevelt stelden zich burgerlijke partij voor het AZ Delta, waar Poppe werkte als verpleger. De belangen van het bisdom Brugge worden verdedigd door Jan en Sarah Leysen. Serge Malefason, substituut bij het Gentse parket-generaal, neemt de rol van openbaar aanklager op zich.

Het proces is vanochtend gestart met de voorlezing van de akte van beschuldiging. In de namiddag zal de beschuldigde verhoord worden door. De eerste getuigen komen morgen aan het woord. De opvallendste van de 77 getuigen is zonder twijfel aartsbisschop Jozef De Kesel, die op 30 januari om 9 uur aan het woord komt. De pleidooien zullen op woensdag 31 januari van start gaan. Ivo Poppe riskeert levenslange opsluiting.

