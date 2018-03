Assisenproces aanslagen 22/03 start volgend jaar

Het assisenproces over de aanslagen in Brussel komt er volgend jaar. Dat zegt federaal procureur Frédéric Van Leeuw in een interview met VTM NIEUWS. Naar schatting 1.000 mensen zullen zich burgerlijke partij stellen. Daarmee wordt dit het grootste assisenproces dat ooit in ons land heeft plaatsgevonden.

Donderdag is het twee jaar geleden dat de aanslagen op de luchthaven van Zaventem en in het metrostation Maalbeek plaatsvonden. Daarbij vielen 32 doden en meer dan 250 gewonden. Het gerechtelijk onderzoek zit in een eindfase en moet dit jaar nog afgerond worden. Als er niets meer tussenkomt, kunnen de terreurverdachten dan in 2019 voor het hof van assisen gebracht worden.

“De onderzoeksrechter wil het onderzoek afronden tegen eind dit jaar”, zegt federaal procureur Frédéric Van Leeuw in een interview met VTM NIEUWS. “Dat is natuurlijk zonder garanties want er kan altijd iets nieuws ontdekt worden. Maar normaal gezien kunnen wij in de loop van volgend jaar doorverwijzen naar het hof van assisen.” Een volksjury van twaalf mensen zal beslissen over het lot van de terroristen.

Grootste proces ooit

Het wordt meteen het grootste terrorismeproces ooit in ons land. Het openbaar ministerie verwacht dat er zich 1.000 mensen burgerlijke partij zullen stellen bij de rechtbank. “Het gaat een uitzonderlijk proces zijn”, zegt Van Leeuw. “We gaan voor de eerste keer een assisenproces krijgen met zo veel slachtoffers. Dat zal veel praktische problemen met zich meebrengen. Ook naar veiligheid toe zal het niet eenvoudig worden.”

De veiligheid garanderen, is dan ook een absolute topprioriteit. Dat was al duidelijk op het proces tegen Salah Abdeslam vorige maand. Maar voor dit assisenproces is het justitiepaleis van Brussel te klein, beseft Van Leeuw. “Volgens mij is dat heel moeilijk om te organiseren in het oud paleis. We zijn dus al aan het nadenken met de verschillende autoriteiten om een oplossing te vinden en om klaar te zijn op het moment van het proces.”

Locatie De zoektocht naar een locatie baart justitie wel zorgen. “Ze hadden eigenlijk gedacht aan een gebouw buiten Brussel”, zegt VTM NIEUWS-journalist Faroek Özgünes. “Een gebouw met de capaciteit van bijvoorbeeld de Heizelpaleizen, al wordt dat niet met zo veel woorden gezegd. Justitie rekent ook wel op de politiek om een geschikte en veilige locatie ter beschikking te stellen.”

Welke terroristen voor rechter?

In totaal zijn er tien mensen in verdenking gesteld, maar het is nog niet zeker dat zij allemaal voor het hof van assisen moeten verschijnen. Op de beklaagdenbank zitten wel al zeker Mohamed Abrini en Osama Krayem. Abrini is de zogenaamde man met het hoedje. Hij was op de luchthaven op het moment van de explosies. Zijn twee kompanen hebben zich opgeblazen, maar Abrini sloeg op de vlucht en werd pas twee weken later opgepakt. Osama Krayem werd gefilmd in metrostation Pétillon kort voor de aanslag in Maalbeek, toen hij vluchtig enkele woorden wisselde met Khalid El Bakraoui. Die laatste blies zichzelf op in Maalbeek.

Een van de verdachten is ook Fayçal Cheffou, de man die eerst verkeerdelijk als man met het hoedje werd aangeduid. Hij zal waarschijnlijk buiten vervolging gesteld worden.

Salah Abdeslam

Grote vraag is of Salah Abdeslam zich voor de jury zal moeten verantwoorden. Hij werd enkele dagen voor de aanslagen al gearresteerd, maar was wel op de hoogte van de plannen. Bovendien maakte hij deel uit van dezelfde terreurcel. Of hij dus op de beklaagdenbank zal zitten, hangt af van het dossier en wordt pas later beslist.