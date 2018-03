Assisenjury spreekt Bouchra F. vrij

Op het assisenproces in Brussel heeft de jury Bouchra F. vrijgesproken. De 20-jarige vrouw werd ervan beschuldigd haar broertje te hebben gedood. Het Openbaar Ministerie had om de vrijspraak gevraagd nadat verschillende wetsdokters getuigd hebben over de mogelijke doodsoorzaak.

Op 1 juli 2015 lag het broertje van Bouchra F. bewegingsloos in de zetel in hun ouderlijke woning. Ze ging haar buurvrouw roepen en samen verwittigden ze de hulpdiensten. Die probeerden het kindje nog te reanimeren, maar alle hulp kwam uiteindelijk te laat. Soufiane overleed een uur later.

Het gerecht opende een onderzoek omdat ze het overlijden als verdacht beschouwden. Zo waren er op het lichaam van de jongen letsels te zien die op een wurging konden wijzen. Zijn grote zus werd verhoord, maar zij ontkende iedere betrokkenheid. Tijdens het onderzoek paste ze wel meermaals een aantal details van haar versie van de feiten aan.

Wetsdokters

In de hals van de jongen werden rode strepen aangetroffen. Volgens de wetsdokter wees dat erop dat de jongen gewurgd werd. Gisteren getuigde een spoedarts echter dat die ook het gevolg konden zijn van reanimatie.

