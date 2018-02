Artsen willen verbod op besnijdenis

Verschillende Belgische artsen willen dat niet-medische besnijdenissen bij jongens verboden worden. Dat schrijft De Morgen. Het IJslandse parlement buigt zich momenteel over zo’n voorstel. “Dit gebeurt zonder hun toestemming en valt dus eigenlijk onder 'slagen en verwondingen'”, zegt fertiliteitsexperte Petra De Sutter. De ingreep wordt zelfs terugbetaald door de verzekeringen.

Volgens het IJslandse voorstel kan iemand die een besnijdenis uitvoert bij kinderen voor andere dan medische redenen een celstraf krijgen van zes jaar. IJsland zou daarmee het eerste Europese land zijn dat zo’n verbod invoert. Wereldwijd is ongeveer een op de drie mannen besneden, voornamelijk uit culturele en religieuze overwegingen.

Fertiliteitsexperte Petra De Sutter (Universiteit Gent) vindt dat er ook een verbod moet komen in ons land. "Dit tast de fysieke integriteit van jongens aan. Dit gebeurt zonder hun toestemming en valt dus eigenlijk onder 'slagen en verwondingen'. Godsdienstvrijheid kan bij mij nooit primeren op mensenrechten."

Zelfs terugbetaald

De ingreep wordt zelfs terugbetaald door de ziekteverzekeringen. Per jaar worden er bij ons zo’n 26.000 besnijdenissen uitgevoerd, een kost van bijna 2,7 miljoen euro. "Waanzinnig", vindt professor endocrinologie aan het UZ Gent Guy T'Sjoen. "Terwijl onderzoek heeft uitgewezen dat er duidelijke nadelen zijn. Besneden mannen zijn duidelijk minder gevoelig dan niet-besneden mannen. Logisch, je knipt een stuk seksueel plezier weg. Eigenlijk is dit een verminking."

Ook Uroloog Piet Hoebeke van het UZ Gent gaat daarmee akkoord. "Die terugbetaling moeten we afschaffen. We moeten naar een redelijke kost, zoals in Nederland, waar het ongeveer 250 euro kost.” Een verbod hoeft voor hem niet. "Dat zal het probleem niet oplossen. Ze zullen een uitweg zoeken in een illegaal of niet-medisch circuit, met alle gevolgen van dien. Wel moeten we het debat durven aangaan met patiënten en uitleggen waarom we vinden dat de ingreep uitgesteld moet worden. Ik merk dat sommige mensen hierdoor wel degelijk afhaken.”

De Block niet akkoord

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) is niet van plan om die terugbetaling voor minderjarigen te veranderen. "We mogen niet vergeten dat het om kleine kinderen gaat. Op deze manier brengen we hun gezondheid in gevaar. Dat kan niet de bedoeling zijn”, zegt De Block. Je kan volgens haar ook niet controleren of een besnijdenis al dat niet medisch noodzakelijk is en dus hoeft een verbod niet voor haar.