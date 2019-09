Arts verdacht van vier moorden in ziekenhuis van Hoei

Een arts is in beschuldiging gesteld voor een viervoudige moord in het Hospitaal CHR van Hoei. Dat schrijven de Sudpresse-kranten, Het Nieuwsblad en Het Belang van Limburg. Het parket van Luik wilde de berichtgeving niet bevestigen.

Volgens Sudpresse verdenkt het Luikse gerecht de arts ervan de euthanasiewetgeving niet te hebben nageleefd. Het onderzoek berust bij de federale gerechtelijke politie van Luik. Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad schrijven dat de vier slachtoffers vielen in één weekend in 2017, toen de arts van dienst was. Hij zou ze hebben gedood met een spuit morfine gemengd met andere stoffen, “omdat ze heel hard leden”.

Het gerecht onderzoekt ook vier andere “onregelmatige overlijdens die niet volgens de wet op euthanasie verlopen zijn”. Twee andere patiënten zouden hun dodelijke spuit hebben overleefd. Ook dat onderzoekt het gerecht.

De arts, die inmiddels ontslagen is, werd opgepakt maar onder strikte voorwaarden weer vrijgelaten. Hij moet zich ter beschikking houden van justitie.