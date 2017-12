Arts overleden na val met speed pedelec

Een spoedarts uit Beringen die vorige zaterdag was gevallen met haar elektrische fiets, is aan haar verwondingen overleden. De 41-jarige vrouw botste op een voetganger en kwam daarbij zelf zwaar ten val.

Vorige vrijdag raakte de 41-jarige vrouw betrokken bij een aanrijding met een vijftienjarige voetganger. Dat gebeurde rond 7.30 uur op de Beringenbaan in Diest. De spoedarts reed op dat moment met haar speed pedelec, oftewel een elektrische fiets die tot 45 kilometer per uur kan halen.

De voetganger liep lichte verwondingen op, maar de spoedarts raakte bij het ongeval levensgevaarlijk gewond. Ze liep zware hoofdletsels op, ondanks het feit dat ze een helm droeg. Uiteindelijk bezweek ze aan haar verwondingen in het Universitair Ziekenhuis in Leuven.

Mama van drie

Ze was als spoedarts onder meer verbonden aan het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder, het Mariaziekenhuis Noord-Limburg en het Algemeen Ziekenhuis (AZ) in Diest. Ze was ook lactatiekundige. Ze laat drie jonge kinderen achter.

Foto: archiefbeeld