Arrestaties bij actie Peterbospark

Bij een politieactie in de buurt rond het Anderlechtse Peterbospark zijn minstens drie mensen opgepakt. Dat stelt VTM NIEUWS ter plaatse vast. De politie controleert vooral jonge voorbijgangers. Ook verschillende appartementsgebouwen worden doorzocht. De afgelopen dagen vonden in de buurt van het park verschillende incidenten plaats. Het parket zegt dat soortgelijke acties wekelijks plaatsvinden in die wijk.

De Peterboswijk kwam de voorbije weken en dagen meermaals in het nieuws door verschillende incidenten. Zo opende het Brusselse parket sinds eind december al een tiental opsporingsonderzoeken voor poging doodslag op agenten naar aanleiding van de incidenten waarbij agenten bekogeld werden. In die onderzoeken werd al één verdachte onder aanhoudingsbevel geplaatst maar nadien vrijgelaten door de raadkamer.

MIVB-controleurs Daarnaast werd een team van MIVB-controleurs afgelopen zondag in elkaar geslagen door een groep jongeren, drie van de controleurs zijn daardoor werkonbekwaam. Maandag werd er dan nog een televisieploeg van VRT aangevallen.

Het gerecht en de politie erkennen het probleem. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) werkt daarom aan een snelrecht, waarbij criminelen sneller berecht kunnen worden.

