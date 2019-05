De bank Argenta gaat een aantal bankautomaten in de grensregio met Nederland afsluiten, dat meldt de krant De Tijd.

De laatste maanden zijn er in die regio verschillende plofkraken geweest op automaten van Argenta, dit jaar al 4. De laatste was vorige week nog in Gruitrode.

Het is niet duidelijk welke automaten de bank gaat asluiten, en voor hoelang.