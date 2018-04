Argenta hoopt op heropstart vandaag

De klanten van Argenta kunnen ook deze ochtend niet internetbankieren, maar in de loop van de dag zullen de toepassingen wel weer beschikbaar zijn. Dat zegt de bank in een persbericht. “Dringende overschrijvingen kunnen verlopen via onze kantoren.” De vertragingen bij de saldo’s zijn intussen weggewerkt, waardoor alle rekeningen terug up-to-date zijn.

De bank laat weten dat er afgelopen nacht al verschillende ingrepen gebeurd zijn op de infrastructuur, en dat ze ook vandaag de stabiliteit van de softwareomgeving zullen testen.

“We willen echter geen risico lopen en gaan internetbankieren weer uitschakelen om voorrang te geven aan de kantoren en het betalingsverkeer vanaf half negen. In de loop van de dag wordt internetbankieren weer opgestart. Mobile wordt als laatste toegevoegd”, zegt Argenta.

Andere problemen verholpen

Klanten kunnen volgens de bank intussen wel geld afhalen aan de betaalautomaat en kunnen ook betalen met de kaart in de winkel. “De saldo’s van alle rekeningen zijn bijgewerkt en correct, dringende overschrijvingen kunnen verlopen via onze kantoren.”

De bank heeft intussen ook achterhaald hoe het komt dat sommige rekeningen op een verkeerde naam kwamen te staan. “De oorzaak werd gevonden en dit wordt zo snel mogelijk rechtgezet.”

"We erkennen dat we de impact onderschat hebben en willen ons daarvoor verontschuldigen bij onze klanten", klinkt het verder.

Wat liep er mis?

De bank moest haar app tijdelijk afsluiten omdat er heel wat problemen waren opgedoken bij gebruikers. Die ontstonden na een update in het paasweekend, waardoor de toepassingen offline gingen.

De herstart na het weekend liep echter niet van een leien dakje. Zo waren er vertragingen in de verwerking van stortingen en kregen sommige mensen de melding dat hun saldo ontoereikend was. Honderden klanten kregen ook de naam van hun overleden of ex-partner te zien bij hun rekening na een update van het bankenplatform.

