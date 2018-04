Argenta: geen vergoeding voor alle klanten

Argenta zal niet elk van zijn 1,4 miljoen klanten een compensatie geven voor de technische problemen na het paasweekend. Enkel wie aantoonbare financiële schade leed, krijgt een vergoeding. De bank belooft wel een extra investering in haar digitale diensten.

Na een foutgelopen update van het bankplatform waren er na het paasweekend dagenlang problemen met internetbankieren en de mobiele app van Argenta. De bank had al gezegd dat klanten die een verlies kunnen aantonen, vergoed zouden worden.

240 klachten

Intussen zijn al 240 klachten binnengelopen. De bank heeft er daarvan naar eigen zeggen al 159 volledig verwerkt. De rest volgt zo snel mogelijk. Daarnaast besliste Argenta om geen debetrente aan te rekenen voor wie een negatief saldo had tussen 31 maart en 10 april. Kosten voor cashopnames met de kredietkaart, 5 euro per transactie, worden voor dezelfde periode teruggestort.

Geen eenmalig geschenkje

Maar er werd ook nagedacht over een "geste" voor de klanten. De bank heeft beslist om niet te gaan voor een eenmalig geschenkje om het goed te maken. "Onze klanten zijn beter gediend met een oplossing op de lange termijn in plaats van bijvoorbeeld 10 euro in de vorm van een ticket of een cadeaubon", zegt woordvoerster Caroline Ghekiere.

Uitbouw digitale diensten

Daarom belooft de bank om dit jaar extra te investeren in de verdere uitbouw van haar digitale diensten. Over welk bedrag het zal gaan, geeft de bank niet vrij. "Deze structurele investering is voor al onze klanten de beste garantie om de kwalitatieve dienstverlening die ze van Argenta gewend zijn op lange termijn te verbeteren en te garanderen."