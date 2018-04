Argenta-app werkt vanavond weer voor even

Argenta is van plan om zijn app voor internetbankieren vandaag na sluiting van de kantoren weer op te starten. "Dat zal normaal gezien tussen 17.00 en 21.00 uur gebeuren", zegt een woordvoerster van de bank aan VTM NIEUWS.

Argenta kampt al dagen met problemen aan zijn IT-infrastructuur. Om de werking van het systeem in de kantoren te verzekeren, bleven internetbankieren en de bankapp vandaag overdag nog buiten dienst.

Eenmaal de kantoren dicht zijn, wil Argenta de bankapp voor de klanten thuis weer beschikbaar maken. Normaal moet de app tussen 17.00 en 21.00 uur vanavond weer even werken. Dit weekend zouden klanten ook weer via internet kunnen bankieren.

Ondertussen zegt de bank alles in het werk te stellen om de klanten op andere manieren te bedienen, via het contactcentrum en de kantoren. "We krijgen heel veel aanvragen voor dringende overschrijvingen en hebben daar veel medewerkers voor ingeschakeld", zegt de woordvoerster. "Dertig mensen houden zich bijvoorbeeld bezig met het beantwoorden van e-mails."