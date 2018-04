In april meer ongevallen met kinderen

Tussen maart en april neemt het aantal ongevallen met kinderen jonger dan vijftien jaar toe met twaalf procent. Dat blijkt uit cijfers van het verkeersinstituut VIAS. “De paasvakantie is daarom het ideale moment om de veiligste fiets- of wandelroute naar school te oefenen met je kind”, zegt Stef Willems van VIAS aan VTM NIEUWS.

Nu het weer opnieuw beter wordt, gaan kinderen vaker te voet of met de fiets naar school na een lange winterperiode. Heel wat jongeren gaan ook voor het eerst alleen naar school. “Het is daarom belangrijk dat ze de meest ideale en veilige route al eens geoefend hebben."

Paasvakantie

En daar is de paasvakantie het ideale moment voor. Ouders kunnen nu even de tijd nemen om samen met hun kind de veiligste weg naar school uit te stippelen en al eens te oefenen.

“Het is bijvoorbeeld nodig dat kinderen de gevaarlijke kruispunten kennen”, legt Willems uit. Verder is het belangrijk om te weten dat de kortste weg niet altijd de veiligste is. “Ouders kunnen dus beter even kijken of een kleine omweg de route niet veiliger maakt.”

Senioren

Het totaal aantal slachtoffers op de weg neemt tussen maart en april licht toe, met vijf procent. Waar dat aantal bij kinderen dus meer toeneemt, is er bij senioren amper een verschil (+ één procent). In april zijn achttien procent van alle slachtoffers fietsers en acht procent voetgangers. Dat wijkt niet sterk af van het gemiddelde over alle maanden heen.