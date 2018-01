App meet suikerspiegel en slaat alarm

Het UZ Brussel komt met een primeur: hun diabetespatiënten kunnen via een app op de smartphone dag en nacht hun suikerwaarden delen met het ziekenhuis. Ze krijgen automatische een melding wanneer hun suikerspiegel te hoog of te laag is. En als het echt fout loopt, kunnen de dokters sneller ingrijpen.

Siena Barrez is twaalf maar heeft al drie jaar diabetes. Ze kreeg nu een sensor die automatisch meet wanneer haar suikerspiegel naar beneden duikt. De app heet Guardian Connect en zorgt voor heel wat gemoedsrust, ook bij Siena’s mama.

“Voor ons is het vooral ’s nachts een verschil”, zegt Sabine Laeremans, de mama van Siena. “Vroege, bij slechte waarden, zette ik de wekker en ging eens kijken. Nu kan ik gerust slapen en de app verwittigt mij wanneer ze boven de alarmfase gaat.

Proefproject

De app bestaat al even maar wordt nu pas door UZ Brussel gebruikt. Zes maanden lang sturen vijftig patiënten hun suikerwaarden via de app door naar het ziekenhuis. Het is wel nog altijd een proefproject, in 't kader van het Mobile Health plan van minister van volksgezondheid De Block.

Zij moet nu beslissen of het wordt voortgezet, en wordt terugbetaald.