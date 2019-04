Apen in dierentuinen moeten zich kunnen verstoppen voor publiek

Apen in dierentuinen moeten zich voortaan altijd kunnen verschuilen voor bezoekers. Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) wil de normen voor álle dieren in gevangenschap geleidelijk aanscherpen.

De huidige normen in dierentuinen zijn al 20 jaar oud en dus aan vervanging toe. Een belangrijk uitgangspunt is dat dieren zelf controle krijgen over de plaats waar ze zitten. Binnen of buiten bijvoorbeeld, in de schaduw of in de zon.

Volgens biologen kan het geluid van joelende kinderen of bezoekers stress geven aan de dieren. Ze zouden zich dus moeten kunnen verstoppen.

Voor de bezoekers maakt dat wel een verschil natuurlijk maar de beleving wordt wel 'natuurlijker' op echte safari moet je ook zoeken om een dier te zien.