Anuna: "Spijbelen voor klimaat wordt maandelijks ding"

Tien dagen voor de start van het nieuwe schooljaar laat klimaatactiviste Anuna De Wever in haar kaarten kijken. Wekelijkse klimaatmarsen hoeven we niet meer te verwachten, elke maand een grote klimaatspijbelactie zou ze met Youth For Climate wel graag organiseren.

"We blijven wekelijks actievoeren en we zullen ook burgerlijk ongehoorzaam blijven", zegt Anuna De Wever, "want dat is de enige manier om gehoord te worden. Spijbelen wordt waarschijnlijk een maandelijks ding."

Wekelijkse acties dus, en dat terwijl sommige mensen het na Pukkelpop over 'Anuna-moeheid' hadden. "Eerlijk? Ik ben het ook beu, maar we gaan toch moeten verder doen. Al ga ik drie maanden naar Latijns-Amerika, dus de mensen zijn dan een tijdje van mij verlost."

Op Pukkelpop hadden enkele jongeren op de camping het op haar tent gemunt. Ook vriendinnen van De Wever zouden verbaal bedreigd zijn geweest en er zouden flessen met urine naar hun tenten zijn gegooid. Het parket voert een onderzoek. Anuna De Wever diende zelf klacht in. Zelf maakte ze de agressie 's nachts niet mee - ze sliep - maar op haar hadden de jongeren het gemunt en vandaag/vrijdag doet ze haar verhaal bij het Limburgs parket. "Er was al veel haat op sociale media, maar wat er op Pukkelpop is gebeurd, was er los over", zegt Anuna.

Klimaatbewegingen gaan de bescherming van hun vertegenwoordigers in de toekomst versterken, beloofden ze dinsdag. Anuna De Wever heeft dus voortaan bescherming nodig om haar klimaatboodschap te brengen. "Ik vind dat heel angstaanjagend, ik ben ook maar een achttienjarig meisje en ik probeer iets goeds te doen voor de wereld en te vechten voor iets waar ik in geloof. Wij sluiten met onze boodschap niemand uit. Wij proberen iedereen te betrekken in het klimaatverhaal. Wij willen niemand individueel aanvallen, maar ik heb het gevoel dat dat bij mij wel gebeurt, ook door politici. Veel van hen kijken individueel naar mij en hebben het gevoel dat ze zaken over mij kunnen zeggen waarvan ik vind dat ze niet oké zijn. Ik probeer er gewoon voor te zorgen dat iedereen samenwerkt aan een ambitieus klimaatbeleid en ik hoef daar niet zulke reacties voor te krijgen."