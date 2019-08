Anuna De Wever wil ook zelf klacht indienen na bedreigingen op Pukkelpop

Klimaatactiviste Anuna De Wever gaat ook zelf een klacht indienen naar aanleiding van de incidenten op Pukkelpop. Dat bevestigt ze aan Belga. Donderdag liet het parket van Limburg al weten op eigen houtje een onderzoek te hebben geopend naar de bedreigingen en belagingen waarvan De Wever en enkele vriendinnen het slachtoffer zouden zijn geweest op de camping van het festival.

Anuna De Wever was op de openingsavond van Pukkelpop in de Boiler Room op het podium uitgenodigd. De muziek werd er even stilgelegd voor "Clap for the Climate", een actiemoment dat al op verschillende festivals had plaatsgevonden. De Wever werd echter door een deel van het publiek uitgejouwd.

Later hadden enkele jongeren op de camping het op haar tent gemunt. Ook vriendinnen van De Wever zouden verbaal bedreigd zijn geweest en er zouden flessen met urine naar hun tenten zijn gesmeten.

Het parket liet donderdag weten dat de feiten "potentieel ernstig genoeg" lijken om als strafbare feiten te worden onderzocht, ook los van een eventuele klacht. Het parket hoopt wel dat slachtoffers en/of getuigen zich melden.