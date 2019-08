Anuna De Wever uitgejouwd op Pukkelpop en belaagd op camping: vriendinnen bedreigd en tenten vernield

Anuna De Wever (18), het gezicht van Youth For Climate, kreeg gisteren boegeroep te verwerken toen ze op een podium van Pukkelpop klom. De klimaatactiviste wilde het publiek warm maken voor ‘Clap for Climate’, een actie om de aandacht te vestigen op het klimaat. Maar dat was niet naar de zin van veel festivalgangers.

Naast beukende beats in de Boiler Room op Pukkelpop was er gisteren een opvallende gast: Anuna De Wever. Toen Anuna op het podium klom, ging de muziek plots uit en werden er enkele boodschappen geprojecteerd over het klimaat. Op Twitter verschenen er verschillende berichten dat de klimaatactiviste af te rekenen kreeg met veel boegeroep:

Anuna schuimt deze zomer samen met Youth for Climate verschillende festivals af om met ‘Clap for Climate’ de aandacht te vestigen op de klimaatproblematiek. Na onder andere Dranouter en Cactusfestival was gisteren dus Pukkelpop aan de beurt.

Anuna bevestigt dat er boegeroep was, maar benadrukt dat ze daarnaast ook positieve reacties kreeg. Zelf laat ze het niet aan haar hart komen: “Er zijn op elk festival waar we komen gemengde reacties. Er is applaus, maar evengoed boegeroep. Het belangrijkste is dat mensen de boodschap die we willen uitdragen meekrijgen.”

Ook nadat de jongeren van het podium stapten, stopte het boegeroep niet. “We zijn daarna nog veel lastiggevallen door jongens met Vlaamse vlaggen”, aldus De Wever. “Ik heb erdoorheen geslapen, maar ’s nachts hebben jongens verschillende tenten opengedaan omdat ze dachten dat ik daar lag te slapen. Ze hebben onze partytent gescheurd en andere tenten kapotgemaakt. Daardoor is de security ook ter plekke gekomen. Dit is echt niet meer oké.”