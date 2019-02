Anuna De Wever over instagrampost DiCaprio: "Ik vind het heel leuk om van hem een proficiat te krijgen"

Anuna De Wever reageert voor het eerst op de instagrampost van DiCaprio. "Ik vind het heel leuk om van hem een proficiat te krijgen".

Ze had de steun niet verwacht maar ze vindt het niet vreemd dat DiCaprio zoiets doet. "Ik denk dat hij zich ook heel veel zorgen maakt over het klimaat. En hij probeert heel veel mensen te activeren om daar mee in te zitten. Dus ik vind dat geweldig dat hij dat dan deelt. Zo gaat dat de hele wereld rond", aldus Anuna.

Voor haar is het bericht ook een extra motivatie om door te gaan met de wekelijkse spijbelacties voor het klimaat.