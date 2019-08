Antwerpse wegpolitie overweegt prikacties op de snelwegen na stakingsverbod

De inspecteurs van de Antwerpse wegpolitie zijn sinds woensdagavond opgevorderd om te komen werken. Hun geplande staking tegen het personeelstekort mag niet doorgaan. Vakbond VSOA ziet zich genoodzaakt om over te gaan tot prikacties, onder meer op de Ring.

Midden juli hadden alle vakbonden een stakingsaanzegging gedaan voor 1 augustus tot 15 september. De verkeersposten op de snelwegen in de provincie Antwerpen kampen gemiddeld met een personeelstekort van bijna 40 %. Volgens ACOD-vakbondsman Luc Breugelmans was het overleg niet toereikend.

“Op korte termijn kan er geen extra personeel bijkomen. Bij de inspecteurs is een grote stakingsbereidheid. Wij waren van plan om vanaf 1 augustus in staking te gaan. Een minimumbezetting garanderen was onmogelijk door de grote stakingsbereidheid bij de manschappen. Dus heeft de federale politie woensdagavond alle beschikbare ploegen opgeroepen om te komen werken. De verplichte vordering loopt tot 30 september.”

Files van Ranst tot Haasdonk

Begin van de vakantie ontstond er onvrede toen afscheidnemend diensthoofd Wim Redig van de Wegpolitie Antwerpen het aantal patrouilleploegen overdag herleidde van vijf naar vier en tijdens de nachturen een assistentiewagen bij ongevallen schrapte. De inspecteurs zijn bang dat die maatregel na de vakantie verlengd wordt door tekort aan personeel. De problemen zijn het grootst in de verkeersposten Antwerpen en Brecht.

Werner Mangelschots van de vakbond VSOA: “Door die opvordering zijn wij genoodzaakt naar andere actiemiddelen te grijpen. Wij denken aan prikacties, zoals het lamleggen van het verkeer op de Antwerpse Ring, het extra afsluiten van een rijstrook bij ongevallen of blokrijden invoeren op de E34/E313. Dat hebben wij vroeger nog gedaan, tot er files stonden van Ranst tot Haasdonk. De weggebruikers zullen helaas de dupe worden.”

Transmigranten

Na de stakingsaanzegging gingen de vakbonden met de federale politie in werkgroepen samenzitten. Eén ding werd van meetaf duidelijk: op korte termijn zijn er geen extra manschappen voor de Wegpolitie Antwerpen beschikbaar.

Werner Mangelschots (VSOA): “Iedereen is van goede wil en binnen de werkgroepen wordt wel naar tijdelijke oplossingen gezocht. Maar de inspecteurs kopen daar weinig mee. Door de opvordering moeten zij dag in dag uit patrouille rijden, soms wel twintig werkdagen na elkaar.”

Volgens ACOD-vakbondsman Luc Breugelmans zou een stukje van het probleem al kunnen opgelost worden als de wegpolitie niet zoveel tijd moet steken in de arrestatie en opvang van transmigranten op snelwegparkings.

Luc Breugelmans: “ Dat is niet hun specialiteit. Een eerste vaststelling doen kan natuurlijk wel, maar vaak zijn de agenten vijf tot zes uur bezig met zo’n zaak. Dat zijn uren die ze niet kunnen steken in hun belangrijkste taak: de veiligheid op de snelwegen garanderen.”

Ook in andere provincies zijn er problemen met personeelstekort bij de wegpolitie, stelt Breugelmans. “Als er tegen september niets verandert, dreigen er acties in het hele land.”