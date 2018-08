Antwerpse VLM Airlines opnieuw over de kop

SHS Antwerp Aviation, het moederbedrijf van luchtvaartmaatschappij VLM Airlines, zet per direct alle activiteiten stop. Het bedrijf wordt in vereffening gesteld. Dat werd vanavond tijdens een buitengewone algemene vergadering van hoofdaandeelhouder SHS Aviation beslist.

De vereffening treedt onmiddellijk in werking, laat het bedrijf weten in een persbericht. Er werden twee vereffenaars aangeduid die instaan voor de contacten met mogelijke overnemers. Bij VLM werken 85 mensen.

SHS Antwerp Aviation, onderdeel van SHS Aviation, maakte in 2016 de doorstart met het toen failliete VLM Airlines. Begin augustus kondigde het bedrijf nog aan bijna alle lijnvluchtbestemmingen vanop de luchthaven van Antwerpen te schrappen. “We willen inzetten op de markt van chartervluchten”, klonk het toen.

“Geen ramp voor Antwerp Airport”

Marcel Buelens, de CEO van de luchthavens van Antwerpen en Oostende, bevestigde eerder vandaag dat hij het gerucht over een mogelijk faillissement bij luchtvaartmaatschappij VLM Airlines heeft opgevangen. Voor Buelens was dat alvast geen verrassing. “We wisten dat de doorstart in 2016 fragiel was. Bovendien probeerde het bedrijf veel te snel te groeien.”

“Een faillissement is voor Antwerp Airport geen onoverkomelijke ramp”, zegt Buelens. “We kijken al geruime tijd naar alternatieven. De verbinding naar Londen willen we zeker behouden, daarvoor lopen gesprekken met de maatschappij Flybe.” Flybe vliegt sinds maart van dit jaar al tussen Antwerpen en London Southend Airport, in samenwerking met Stobart Air.