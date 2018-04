Antwerpse verpleegster dood teruggevonden

De verpleegster van de Antwerpse gevangenis die al vijf dagen spoorloos was, is dood teruggevonden. Dat bevestigt het parket van Turnhout aan VTM NIEUWS. Er is een onderzoek geopend om uit te zoeken wat er precies met de vrouw gebeurd is.

Al enkele dagen liep er een onderzoek naar de ontvoering van de 45-jarige verpleegster Christine Lenaerts. Lenaerts werd vorige zondagavond voor het laatst gezien, toen ze haar ernstig zieke vader thuisbracht in Antwerpen.

Ontvoering?

Er werd gedacht dat Lenaerts ontvoerd zou zijn. Tien dagen geleden werd Lenaerts nog met de dood bedreigd door Marco L., een ex-gedetineerde. Marco L. is de ex-verloofde van de uit de gevangenis ontsnapte Ashley V.D.V., aan wie Lenaerts recent onderdak had aangeboden. "Haar vriend, ex-gedetineerde Marco L., heeft mij een heel weekend gestalkt en bedreigd. Ashley is dan opnieuw gevlucht. Nu zit ik doodsbang thuis, met een honkbalknuppel binnen handbereik", vertelde Lenaerts toen.

Speurders denken dat de vrouw mogelijk ontvoerd is, maar houden ook rekening met andere scenario’s. Er is in elk geval nog geen verdachte gearresteerd voor deze feiten.

Dood teruggevonden

Deze ochtend werd door een wandelaar in Olen een lichaam gevonden in het struikgewas, verstopt in het kreupelhout. Volgens de getuige was de persoon overleden. Het slachtoffer is intussen geïdentificeerd als Christine Lenaerts, dat bevestigde het parket van Turnhout aan VTM NIEUWS.

De eerste vaststellingen wijzen uit dat de vrouw meer dan waarschijnlijk door een misdrijf om het leven is gebracht. In de loop van de dag zal de autopsie op het lichaam van de vrouw plaatsvinden om de exacte doodsoorzaak te bepalen.