Antwerpse sluizen nu al toe door betoging

Door de pensioenbetoging morgen in Brussel is het voor de scheepvaart nu al niet meer mogelijk om door de sluizen in de Antwerpse haven te varen. Dat melden ASV en Port+ aan Flows.be. Heel wat schepen zullen urenlang op zee of in de haven moeten wachten.

De sluizen zijn rond zeven uur vanavond gesloten in de Antwerpse haven doordat er onvoldoende personeel is om de sluizen te bedienen. Dat laat Eddy Wouters, directeur-generaal van ASV, de koepel van onafhankelijke en rederijgebonden agenturen, aan Flows.be weten.

"De oproep van de vakbonden wordt blijkbaar massaal opgevolgd, en men is blijkbaar niet in staat om - zoals eerder soms wel lukte - werkwilligen te groeperen om per oever één sluis open te houden. Dit was niet zo verwacht."

Op zee wachten

Volgens Wouters kan er daardoor heel wat scheepvaart niet opvaren en zullen verschillende vaartuigen op zee wachten. Verschillende schepen kunnen ook de haven niet uit om de Antwerpse haven uit te varen. Het verkeer voor de sluizen - richting het Deurganckdok en de Scheldeterminals - kan wel gewoon varen.

Ook voor morgen worden heel wat problemen verwacht. Wellicht worden ook dan niet genoeg werkwilligen gevonden om de sluizen te bedienen, waardoor een 24-uursblokkering realiteit wordt.

