De Antwerpse ring was meer dan een uur lang volledig afgesloten richting Gent. Een vrachtwagen had er een lading frituurvet verloren. De brandweer moest ter plaatse komen om het wegdek vrij te maken.

Op de Antwerpse ring was het zeker een uur aanschuiven richting Gent vanop de E313 tot Berchem door een ongeval. De oorzaak is een ongeval met blikschade ter hoogte van Berchem en een ladingverlies van frituurolie over een afstand van vijtig meter.