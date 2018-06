Antwerpse ring vrij, wel nog hinder

Op de Antwerpse ring is de rijbaan ter hoogte van Antwerpen-Zuid richting Nederland omstreeks 8.30 uur volledig vrijgegeven nadat door een oliespoor de hele ochtend vier rijstroken moesten worden afgesloten. De hinder blijft intussen wel groot. De Liefkenshoektunnel zal tot 9.30 uur tolvrij blijven richting Nederland om de files te helpen oplossen.

Niet alleen op de Antwerpse ring zelf, ook op de toegangswegen is het deze ochtend tot twee uur lang aanschuiven geblazen. Op de E17 staat een file vanaf Haasdonk, op de E34 vanaf Sint-Gillis-Waas, op de A12 vanaf Schelle en op de E19 zelfs vanaf Mechelen, omdat er ter hoogte van Kontich door een ongeval ook nog eens twee rijstroken zijn afgesloten.

Om de Antwerpse ring te vermijden, proberen heel wat bestuurders om te rijden via de N16 over de Temsebrug of via de nog steeds tolvrije Liefkenshoektunnel. Ook daar is er volgens het Verkeerscentrum echter sprake van stilstaand verkeer door de grote drukte. "Vermijd de regio Antwerpen indien mogelijk blijft het beste advies", klinkt het dan ook.

Het oliespoor ontstond toen een vrachtwagen over een stuk metaal reed, waardoor zijn brandstoftank openscheurde. De bestuurder kon zijn voertuig pas enkele honderden meters verder aan de kant zetten. De Antwerpse brandweer krijgt al de hele ochtend hulp van de brandweerzones Rand en Rivierenland en van de civiele bescherming om het wegdek te reinigen.