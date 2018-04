Antwerpse politie rolt drugsbende op

Zaterdagavond voerde het drugondersteuningsteam van de Antwerpse politie acht huiszoekingen uit in een onderzoek naar een Albanese drugsbende. Er werden acht verdachten gearresteerd en een aanzienlijke hoeveelheid soft- en harddrugs in beslag genomen. Vandaag werd nog een negende verdachte opgepakt bij een bijkomende huiszoeking.

De actie kwam zaterdag in een stroomversnelling toen een 'runner' op heterdaad werd betrapt. Het drugondersteuningsteam kon bij de huiszoekingen in het centrum van Antwerpen, Berchem en Deurne uiteindelijk acht verdachten identificeren en arresteren. Vandaag werd nog een bijkomende huiszoeking uitgevoerd waarbij een negende verdachte werd opgepakt.

Drugs, cash en een wapen

De buit was aanzienlijk. Er werden onder meer een drugpers en een vacuümmachine aangetroffen, wat doet vermoeden dat er aanzienlijke hoeveelheden drugs verwerkt werden. Het drugondersteuningsteam kon ook 40.675 euro cash geld, 632 gram marihuana verdeeld over 104 verkoopklare gebruikersdosissen, een vuurwapen, drie voertuigen en enkele drugsattributen in beslag nemen.

De acht verdachten van zaterdag werden reeds bij de onderzoeksrechter voorgeleid, de negende zal later deze week nog voor de onderzoeksrechter verschijnen.

Foto Politie Antwerpen