Antwerpse politie pakt 14 hooligans op

De politie van Antwerpen heeft veertien supporters opgepakt van voetbalploegen Antwerp en Beerschot-Wilrijk. Het gaat om hooligans die afspreken om ergens te gaan vechten, de zogenaamde ‘free fights’.

Het parket van Antwerpen voert momenteel een onderzoek naar voetbalgerelateerd geweld dat gepleegd wordt door verschillende supporters van de harde kern van beide voetbalploegen. In het kader van dat onderzoek werden deze ochtend zeventien huiszoekingen uitgevoerd.

Daarbij werden veertien mensen opgepakt. Het gaat om leden van een harde kern die ervan verdacht worden dat ze hebben deelgenomen aan ‘free fights’, oftewel afgesproken vechtpartijen.

Het parket wil verder geen informatie geven over de identiteit van de verdachten. Ze zullen nu voor de onderzoeksrechter verschijnen. Die moet beslissen of de hooligans aangehouden blijven of niet.