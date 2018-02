In Antwerpse brievenbussen: dodenlijst van drugsmaffia

In Antwerpen en enkele randgemeenten zijn de voorbije dagen honderden pamfletten verspreid met daarop de boodschap "Dood aan informanten" en een lijst met negen namen van personen die door de politie zouden zijn gehoord in een drugsdossier. Dat schrijven de kranten van het Mediahuis.

Politie en parket onderzoeken de zaak, maar willen voorlopig niets kwijt over de betrokkenheid van de negen genoemde personen. De flyers werden niet alleen achtergelaten in brievenbussen, maar ook onder ruitenwissers van auto's, op de stoep, op middenbermen.

De boodschap lijkt te kaderen in een of meerdere al maanden hevig woedende conflicten in het Antwerpse drugsmilieu. Eerder werden er al verschillende woningen onder vuur genomen en voertuigen in brand gestoken. Er zou sprake zijn van een verkeerd gelopen drugstransport uit de haven, maar het parket bevestigt dat verhaal en het verband met het geweld vooralsnog niet.

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) wilde evenmin commentaar kwijt. "Het parket onderzoekt de zaak", zegt hij. "Ik kan mij niet uitspreken over lopende gerechtelijke dossiers."