Antwerpse brandweer zoekt oefenlocaties

De Antwerpse brandweer is op zoek naar bijkomende oefenlocaties. Om klaar te zijn voor elk noodgeval, oefent Brandweer Zone Antwerpen (BZA) dagelijks. De brandweer doet een oproep naar eigenaars van (vooral) hoge of leegstaande panden om deze ter beschikking te stellen.

Op de website van de Antwerpse brandweer staat sinds vanmiddag een opvallende oproep: de brandweer zoekt oefenmogelijkheden in een zo realistische mogelijke setting. Ondanks de aanwezigheid van een oefenkoer bij elke kazerne, blijft het belangrijk ook op andere plaatsen te oefenen.

Hoog, groot of sloop

Gebouwen die wachten op sloop of renovatie zijn erg interessant als oefenobject. Hoge gebouwen zijn dan weer ideaal voor het klim-team en grote gebouwen kunnen van pas komen in de opleiding van nieuwe rekruten. Ook bedrijfsterreinen hebben potentieel voor allerhande oefeningen. “Hoe realistischer de oefenlocatie, hoe beter de brandweer voorbereid is op echte noodsituaties”, klinkt het.

Online registreren

Wie beschikt over een gebouw dat dienst kan doen als oefenlocatie en wil samenwerken met de brandweer, kan via een speciaal ontwikkeld formulier laten weten over welk gebouw hij of zij beschikt. De mogelijkheden en oefenplannen worden in samenspraak bepaald.