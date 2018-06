Antwerps vrachtwagenverbod tijdens in- en uittocht scholen

Het Antwerpse stadsbestuur heeft een proefproject goedgekeurd om in september in een omvangrijk gebied in Borgerhout "intra muros" een toegangsbeperking in te voeren voor grote vrachtwagens. De beperking geldt tijdens de uren wanneer scholieren van en naar school rijden. Het verbod geldt niet op de hoofdbanen rond het gebied, en bussen en hulpdiensten mogen wel nog door.

De toegangsbeperking +3,5 ton is een van de maatregelen die het stadsbestuur verder wil onderzoeken om Antwerpen veiliger te maken voor de zwakke weggebruiker. Vrachtwagens zullen het gebied tussen de Plantin en Moretuslei en de Turnhoutsebaan niet meer in of uit mogen rijden - ook niet om te laden of te lossen.

Tijdens in- en uittocht

Het verbod geldt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 7.30 tot 9 uur en van 15 tot 17 uur, en op woensdag van 7.30 tot 9 uur en van 11.30 tot 13 uur. In het gebied ligt onder meer de Kroonstraat, waar enkele jaren geleden nog een vijfjarig jongetje onderweg naar school omkwam na een aanrijding door een vrachtwagen.

Conflicten voorkomen

"Het doel van deze maatregel, die is doorgesproken met de transportsector, is om zoveel mogelijk conflicten tussen vrachtwagens enerzijds en fietsende en wandelende schoolkinderen anderzijds te voorkomen", zegt schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA).

Een evaluatie na zes maanden zal moeten uitwijzen of de maatregel het gewenste effect heeft, dan wel bijvoorbeeld voor een toename zorgt van het aantal kleinere vrachtwagens. Een uitbreiding naar alle Antwerpse woonwijken noemt de transportsector volgens Kennis bovendien "niet werkbaar". "We werken daarom ook aan trajecten die vrachtwagens kunnen volgen om woonstraten maximaal te vermijden", zegt hij.

Foto: archief