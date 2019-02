Antwerps parket wil VTM-documentaire 'Cold Case' van scherm houden: rechter beslist morgen

De Brusselse rechtbank moet morgen beslissen of het programma ‘Cold Case’ mag uitgezonden worden. Het Antwerpse parket heeft vandaag een eenzijdig verzoekschrift ingediend om de uitzending van de eerste aflevering van de vijfdelige misdaaddocumentaire morgenavond op VTM te blokkeren.

Het parket van Antwerpen wil in laatste instantie de uitzending van het programma Cold Case - vanaf morgen op VTM, proberen te verhinderen. Twee onderzoeksjournalisten hebben een mogelijke doorbraak geforceerd in de zaak rond Sally Van Hecke - de jonge vrouw werd in '96 vermoord, de dader werd in die 22 jaar nooit gevonden.

Op basis van hun speurwerk, werd het dossier heropend. De Brusselse rechtbank beslist morgen of VTM het programma mag uitzenden, of niet.

Reactie VTM

“We betreuren de dagvaarding met betrekking tot Cold Case ten zeerste", reageert woordvoerster Sara Vercauteren namens VTM. "De programmamakers, het Nieuwshuis, meldden ons namelijk dat ze het parket al lange tijd geleden op de hoogte brachten. Meer nog het is dankzij de informatie van de programmamakers dat het parket de 20-jaar oude zaak heeft heropend. Het is wel heel vreemd om nu plots, de avond voor uitzending, gedagvaard te worden. We zullen morgen uiteraard ons standpunt verdedigen voor de rechtbank. We vinden het belangrijk dat zulke documentaire programma’s kunnen gemaakt en uitgezonden worden. Net zoals die er bijvoorbeeld over de Bende van Nijvel zijn gemaakt en uitgezonden. Het publiek heeft het recht om die informatie te krijgen.”