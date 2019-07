Antwerps Park Den Brandt opníeuw afgesloten na ontploffing

Het Antwerpse Park Den Brandt is opnieuw afgesloten na een ontploffing van een granaat. Net zoals eerder deze week werd restaurant Grand Café Den Brandt slachtoffer van een granaataanslag. Ontmijningsdienst DOVO is ter plaatse. Er raakte niemand gewond.

Voor de tweede keer in één week tijd moet het Antwerpse Park Den Brandt afgesloten worden voor ontploffingsgevaar. Woensdag werd er een granaat door het raam van Grand Café Den Brandt gegooid, ontmijningsdienst DOVO moest die gecontroleerd tot ontploffing brengen. Ook het nabij gelegen restaurant Murni, van dezelfde eigenaar, werd geviseerd. Daar probeerde men de zaak in de fik te steken. De schade bleef beperkt en niemand raakte gewond.

Ook deze ochtend was politie weer massaal ter plaatse in het park. Deze keer ontplofte het springtuig wel voor DOVO arriveerde. “Gezien de aard van de feiten kunnen we niet in detail gaan”, zegt Wouter Bruyns van de lokale politie. “Na de vaststellingen door de politie is het gerechtelijk labo en de federale gerechtelijke politie ter plaatse gekomen. Over de omstandigheden en de context worden in het belang van het onderzoek geen details gegeven. Niemand raakte gewond.”

Het is niet duidelijk waarom de zaken of de eigenaar geviseerd worden door brandstichting en granaataanslagen. Eigenaar Wim Van der Borght benadrukte eerder deze week al geen contacten te hebben met criminele organisaties.