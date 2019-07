Antwerps gouverneur vaardigt tijdelijk oppompverbod uit in stroomgebieden

Door de aanhoudende droogte stelt de Antwerpse gouverneur Cathy Berx via politiebesluit een captatieverbod voor negen stroomgebieden in. Het waterpeil is er kritisch laag, zegt de provincie. “Het verbod is nodig ter bescherming van het grondwatersysteem en de valleigebieden die zeer gevoelig zijn voor de gevolgen van droogte.” De controleurs van de provincie Antwerpen volgen het waterpeil op de voet op.

Het gaat om de stroomgebieden van de Laarse beek, Zwanebeek, Klein Beek, Molenbeek, Tappelbeek, Delfte beek, Bosbeek, Rode Loop en het Merkske. In deze gebieden mag geen water worden onttrokken uit de onbevaarbare waterlopen. Dat betekent onder andere dat er geen water mag opgepompt worden om velden en tuinen te beregenen.

Visvijvers moeten volledig worden afgekoppeld van de waterlopen. Alleen zeer uitzonderlijk capteren van drinkwater voor het eigen vee dat buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor toegelaten gewasbeschermingsmiddelen, wordt niet verboden en blijft toegelaten.

Het verbod blijft minstens geldig tot en met 29 juli 2019.