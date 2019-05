Antwerps drugsteam valt uit elkaar: helft speurders stapt op

De politieoorlog in Antwerpen gaat een nieuwe fase in. Het Kali-team, dat de drugsmaffia moet bestrijden, ligt op apegapen. De federale speurders werken niet meer bij hun lokale collega’s. De raid tegen de ‘Noodle-bende’ deed de emmer overlopen.

Het Kali-team werd vorig jaar in het leven geroepen om de drugscriminaliteit in Antwerpen efficiënter aan te pakken. Op het Antwerpse Kiel namen 35 lokale speurders en 40 federale drugsspeurders hun intrek in een speciaal ingericht en beveiligd gebouw.

Die samenwerking verliep stroef, maar na een raid twee weken geleden was de maat vol. Het lokale drugsteam rolde toen met groot vertoon het 'Noodle-netwerk' op, een drugsbende rond twee Marokkaanse families, maar de operatie was normaal voorbehouden aan het federale team.

Die speurders besloten daarop opnieuw vanuit hun oude kantoren te werken. Burgemeester Bart De Wever (N-VA) noemt het opstappen van de federale drugsspeurders een blamage voor de werking van de veiligheidsdiensten en van de magistraten.

Hij eist "een serieuze uitleg van de ministers Koen Geens (Justitie) en Pieter De Crem (Binnenlandse Zaken)". Korpschef Stanny De Vlieger van de federale politie ontkent dat zijn drugsspeurders zijn opgestapt.