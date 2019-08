Antwerps De Koninck-bier wordt officieel ‘Bolleke’

Het uit Antwerpen afkomstige biertje De Koninck, van de gelijknamige brouwerij, verandert van naam. "Bolleke", de bijnaam die het populaire bier in Antwerpen en omgeving draagt, wordt nu ook de officiële naam. De wijziging wordt vrijdag van kracht, niet toevallig op de eerste dag van het Antwerpse stadsfestival Bollekesfeest.

De naamsverandering zou een einde moeten maken aan de verwarring bij onervaren horecapersoneel - vooral buiten Antwerpen - wanneer een klant een "Bolleke" bestelt en een De Koninck-biertje verwacht.

Het gaat om een 5,2 procent alcohol bevattend, moutig smakend bier van hoge gisting dat lichtbitter is door het gebruik van Saaz-Saazhop uit Tsjechië. Het wordt gebrouwen door brouwerij De Koninck, de oudste nog actieve brouwerij in de Antwerpse binnenstad, en in de Antwerpse volksmond heet het al sinds mensenheugenis "Bolleke" vanwege het typische bolvormige glas.

Nu komt die naam dus ook effectief op het etiket te staan. "We gooien de handdoek in de ring en geven de Antwerpenaar zijn zin", klinkt het grappend bij brouwerij De Koninck.

Vrijdag ontvangt de brouwerij op de eerste dag van het driedaagse Bollekesfeest een certificaat van het stadsbestuur om de naamsverandering symbolisch te officialiseren. "Vanaf dan bestel je overal ter wereld - van Antwerpen over New York tot Hongkong - een Bolleke", klinkt het.