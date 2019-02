Antwerpen voor het eerst decor van grote klimaatmars

In Antwerpen vindt vandaag voor de vijfde keer een klimaatmars van spijbelende jongeren plaats. Voor het eerst gaat het niet om een louter lokaal initiatief, maar om het hoofdinitiatief van Youth for Climate met bezielster Anuna De Wever én ook opnieuw de 16-jarige Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg. Het is de achtste week op rij dat er in heel België klimaatacties worden georganiseerd.

De klimaatmars zal net als de voorbije Antwerpse edities vertrekken op het Operaplein om 9 uur, om vervolgens doorheen de binnenstad richting Groenplaats te trekken. De Antwerpse versies van de klimaatacties trokken tot nu toe 'slechts' enkele honderden deelnemers, ditmaal wordt een veel groter aantal verwacht. Naast Youth for Climate zal trouwens ook Students for Climate van de partij zijn.

Aanvankelijk was Gent de beoogde locatie voor de achtste mars op donderdag, maar daar vonden op korte tijd al verschillende soortgelijke acties plaats en de organisatoren stellen dat het stilaan "te veel werd" voor de politie.